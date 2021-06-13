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Цыганков не примет участия в матче с Нидерландами

Цыганков не примет участия в матче с Нидерландами
Максим Булычев
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Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет с Нидерландами. Он ещё не восстановился от травмы. О состоянии 23-летнего полузащитника киевского «Динамо» и его готовности сыграть в стартовом матче Евро-2020 спросили главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

«Это невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность получше подготовиться. Дать возможность потренироваться ещё. Тогда посмотрим, как его нога будет реагировать. Мы не будем рисковать футболистами только из-за одной игры», – сказал Шевченко в эфире телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2».

Матч между командами Украины и Нидерландов состоится 13 июня в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» в 22:00 мск.

Сборная Украины выступает в группе С и сыграет на турнире, помимо Нидерландов, со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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