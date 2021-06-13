Френки де Йонг: сборная Украины показывает солидный футбол, это серьёзный соперник

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Украиной.



«Я очень жду наших матчей в Амстердаме. Мы играли без болельщиков почти год за исключением встречи с Латвией. Мы смотрели видео с матчами Украины, и я знаю некоторых игроков этой команды. Я видел, как они играли. Считаю, что это хорошая команда с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьёзный соперник.



Мы должны расти во время турнира. На мой взгляд, если мы поймаем свой ритм, то у нас будет хороший шанс. Не думаю, что мы фавориты, но если все пойдёт хорошо, то мы обладаем всеми нужными качествами, чтобы побороться за титул. В плане настроя у нас всё неплохо. Нам очень весело вместе, но что более важно — на поле мы боремся друг за друга. Так было всегда с тех пор, как я в команде», — приводит слова де Йонга пресс-служба УЕФА.

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