Сайт популярной бельгийской газеты La Dernière Heure опубликовал новость о том, что российские болельщики освистали футболистов сборной Бельгии, преклонивших колено перед матчем группового этапа Евро-2020 с командой России (3:0). Журналисты отметили, что это «не лучшая идея» российских фанатов. Однако десятки бельгийских болельщиков оставили противоположные по смыслу комментарии, поддержав россиян.



Вот некоторые из комментариев:



Roger Collin: «Я полностью поддерживаю российских болельщиков. Это движение в поддержку американского преступника, погибшего во время ареста. Он совершил несколько нападений, ограблений и находился под действием наркотиков во время ареста».



Michel Meurice: «Мы устали от этих коленопреклонений».



Alcartone Napouli: «Покорные, встаньте на колени! Ха».



Jo DM: «Они полностью правы. Прекратите экспорт американских проблем».



Bern Vi: «Эта американская мода не слишком популярна в России. Как бы то ни было, все жизни имеют значение».



Gobi Desert: «Эти дьяволы — настоящая гниль. Да здравствует Россия!»



Marc Seret: «Остановите кино».

Новость по теме Стадион в Санкт-Петербурге освистал футболистов сборной Бельгии, вставших на колено