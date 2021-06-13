Сайт популярной бельгийской газеты La Dernière Heure опубликовал новость о том, что российские болельщики освистали футболистов сборной Бельгии, преклонивших колено перед матчем группового этапа Евро-2020 с командой России (3:0). Журналисты отметили, что это «не лучшая идея» российских фанатов. Однако десятки бельгийских болельщиков оставили противоположные по смыслу комментарии, поддержав россиян.
Вот некоторые из комментариев:
Roger Collin: «Я полностью поддерживаю российских болельщиков. Это движение в поддержку американского преступника, погибшего во время ареста. Он совершил несколько нападений, ограблений и находился под действием наркотиков во время ареста».
Michel Meurice: «Мы устали от этих коленопреклонений».
Alcartone Napouli: «Покорные, встаньте на колени! Ха».
Jo DM: «Они полностью правы. Прекратите экспорт американских проблем».
Bern Vi: «Эта американская мода не слишком популярна в России. Как бы то ни было, все жизни имеют значение».
Gobi Desert: «Эти дьяволы — настоящая гниль. Да здравствует Россия!»
Marc Seret: «Остановите кино».
- 13 июня 2021
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