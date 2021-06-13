Кейн — о матче с Хорватией: надо набраться терпения и гнуть свою линию

Нападающий «Тоттенхэма» и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Хорватией.
«Само собой, если начнём турнир с победы, это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И всё же это продолжительный турнир и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы.
Хорватия — прекрасная сборная с богатым опытом. У неё много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах. Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним всё то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях», — приводит слова Кейна сайт УЕФА.
Матч между командами Англии и Хорватии пройдёт 13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 16:00 мск.
Сборная Англии выступает в группе D и сыграет на турнире, помимо Хорватии, со сборными Чехии (18 июня) и Шотландии (22 июня).
- 13 июня 2021
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:17
-
10:09
-
09:48
-
09:47
-
09:38
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
07:57
-
06:39
-
05:56
-
05:43
-
05:23
-
04:58
-
04:35
-
04:20
-
03:52
-
03:21
-
02:56
-
02:40
-
02:39
-
02:24
-
02:18
-
02:15