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Кейн — о матче с Хорватией: надо набраться терпения и гнуть свою линию

Кейн — о матче с Хорватией: надо набраться терпения и гнуть свою линию
Максим Булычев
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Нападающий «Тоттенхэма» и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Хорватией.

«Само собой, если начнём турнир с победы, это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И всё же это продолжительный турнир и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы.

Хорватия — прекрасная сборная с богатым опытом. У неё много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах. Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним всё то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях», — приводит слова Кейна сайт УЕФА.

Матч между командами Англии и Хорватии пройдёт 13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 16:00 мск.

Сборная Англии выступает в группе D и сыграет на турнире, помимо Хорватии, со сборными Чехии (18 июня) и Шотландии (22 июня).

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