Мемфис Депай согласился перейти в «Барселону»

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай согласился на переход в «Барселону», сообщает Sport.es.



По информации источника, о трансфере 27-летнего футболиста будет объявлено на следующей неделе. Презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы. Ожидается, что контракт форварда с «Барселоной» будет рассчитан на три года.



В мае сообщалось, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

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