Тренер сборной Северной Македонии: статус аутсайдера даёт нам дополнительную мотивацию

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски и капитан команды нападающий Горан Пандев поделились ожиданиями перед матчем первого тура группового этапа Евро-2020 с Австрией.
«Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Напротив, даёт дополнительную мотивацию. Мы хорошо подготовились. Все игроки с нетерпением ждут встречи с австрийцами», — приводит слова Ангеловски сайт УЕФА.
«Мы с товарищами по команде готовы принять этот вызов. Конечно, мы хотим в каждом матче демонстрировать свой максимум и постараемся не закончить турнир после трёх игр», — заявил Пандев.
Матч между командами Австрии и Северной Македонии состоится 13 июня в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и начнётся в 19:00 мск.
Сборная Северной Македонии выступает в группе С и сыграет на турнире, помимо Австрии, со сборными Украины (17 июня) и Нидерландов (21 июня).
- 13 июня 2021
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