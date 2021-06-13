Микаэль Лаудруп раскритиковал решение УЕФА продолжить матч Евро после эпизода с Эриксеном

Бывший полузащитник сборной Дании Микаэль Лаудруп раскритиковал решение УЕФА продолжить матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) после инцидента, произошедшего с датским хавбеком Кристианом Эриксеном.
«Когда происходит нечто подобное, игроки испытывают массу эмоций и не могут принимать важные решения. Должен быть кто-то, кто сказал бы: «Мы остановимся на этом». Но игрокам дают иллюзию выбора. Доигрывайте матч сейчас или выходите на поле завтра в 12. Извините, но я не считаю, что это выбор.
Решение о продолжении игры после такого эмоционального события я считаю неправильным. Людям из УЕФА следовало бы просто сказать: «Конечно, этим вечером матч не может быть доигран. Позже мы посмотрим, какие возможности у нас есть». Не думаю, что это правильно, придерживаюсь этого мнения. Но я горжусь футболистами сборной Дании, которые смогли выйти на поле после такого и хорошо сыграть», — приводит слова Лаудрупа BT.
Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.
- 13 июня 2021
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