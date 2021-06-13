Широков: не понимаю тех, кто всё повесил на Семёнова. Россия ничего не создала с игры

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Безусловно, то, что мы проиграем, большинство ожидало. Надежда была на то, что это первый матч, что мы продержимся первый тайм, а бельгийцы занервничают. Но мы пропустили уже на десятой минуте, потом ещё — дальше было тяжело рассчитывать на результат.
Не понимаю тех, кто всё повесил на Семёнова. Футбол состоит из ошибок, ничего страшного. Впереди было ещё 80 минут, а мы не создали ни одного момента с игры — это должно настораживать больше, чем ошибки.
В следующих матчах надо по-любому забивать и выигрывать, а в этом матче мы не продемонстрировали, что так умеем. За счёт чего пытались забить, кроме забросов на Дзюбу? Уже года четыре мы бьём на него, он скидывает — и наши подбирают мяч. Когда соперник плюс-минус нашего уровня, то есть какие-то комбинации. Но вчера защитники практически ничего не позволили, а полузащитники подбирали мячи», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 июня 2021
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