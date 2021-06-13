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Ринат Дасаев высказался об игре вратаря Шунина в матче России с Бельгией

Ринат Дасаев высказался об игре вратаря Шунина в матче России с Бельгией
Арина Лаврова
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).

«Думал, что наша сборная физически будет более готова к этому матчу. Бельгийцы всё-таки классом намного выше, чем Россия. Они играли в свою игру: не спеша, рационально, держали мяч. Нам не хватило мастерства и физической подготовки. Сейчас обвинять отдельных игроков нет смысла. Если проигрывает команда, то виноваты все. На одного человека валить нельзя.

Игра Шунина? Антон хорошо показал себя в нашем чемпионате, но уровень чемпионата Европы, мира, конечно, другой, нежели в РПЛ. Нервозность сказалась на игре Шунина. Ничего, бывает, надо спокойно это пережить, впереди ещё две игры. Думаю, сборная России должна выйти из группы. Тем более третья команда тоже может выйти, так что шансы у нас пока есть», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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