В Дании рассказали о состоянии Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча

Датская футбольная ассоциация сообщила о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена, который накануне был доставлен в госпиталь из-за потери сознания во время матча с Финляндией (0:1).
«Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, который передал привет партнёрам по команде. Его состояние остаётся стабильным, но он всё ещё находится в больнице для дальнейшего обследования.
Игроки и персонал национальной сборной получили психологическую помощь и будут продолжать быть и бороться на турнире плечом к плечу после вчерашнего инцидента. Мы благодарим всех за слова поддержки Кристиану Эриксену от фанатов, игроков, королевских семей Дании и Англии, международных ассоциаций, клубов и других. Мы призываем всех присылать свои пожелания, адресованные датской футбольной ассоциации, которые будут переданы лично Кристиану и его семье», — написала Датская футбольная ассоциация в «Твиттере».
- 13 июня 2021
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