Роман Широков: для нас финны ещё хуже бельгийцев

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о национальной команде Финляндии, с которой российская сборная сыграет во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

«Для нас финны ещё хуже бельгийцев. С Бельгией всё понятно, а финнов у нас не считают выдающейся командой, хотя они не так просты. И матч с Данией это показал. Они всё время так играют: без размашистых атак — терпят, стоят, потом забивают в контрактах. А мы не очень комфортно чувствуем себя с командами, которые активно обороняются и быстро выбегают в контратаки. Плюс у них подъём эмоциональный — три очка взяли, с нами им достаточно ничьи. А потом с четырьмя очками могут спокойно пройти дальше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:00 мск.