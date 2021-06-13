Сорокин — о матче России с Бельгией: ничего страшного в результате нет, ребята старались

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).
«Ничего страшного во вчерашнем результате нет, ребята старались. Уверен, хорошую игру ещё покажут. Расстройств быть никаких не может, это всего лишь первый матч», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. В следующем туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге.
- 13 июня 2021
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