Защитник сборной Финляндии: Эриксен был почти мёртв

Защитник сборной Финляндии Йере Уронен рассказал о реакции на инцидент, произошедший с хавбеком национальной команды Дании Кристиана Эриксена во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2020.

«Единственным желанием было помочь ему. Но единственное, чем мы могли помочь, — это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь. Единственная важная новость за сегодня — это то, что с Кристианом уже всё хорошо. Всё остальное для меня неважно. У меня у самого на стадионе были жена и ребёнок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось.



Он был почти мёртв. И мы решили: что бы ни решила Дания, мы её поддержим. Они были готовы продолжать. Поэтому мы быстро собрались и пошли на поле. Долго сидели и ждали подтверждения», — приводит слова Уронена Sport24.