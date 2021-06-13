«Грустное зрелище. Не ладится что-то в нашем королевстве». Лещенко — о сборной России

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3).

«Смотрел только середину второго тайма, потому что у меня концерт был. Грустное зрелище, что я могу сказать. Не ладится что-то в нашем королевстве. Я сказал, что лучший вариант для нашей команды будет ничья 1:1 или 0:0. Но этого не произошло, потому что Бельгия — сильная команда и мы проиграли им уже в предварительных матчах. Ну а что можно ожидать от нашей команды? Исполнители среднего уровня — я не говорю, что слабые, но средние.



Молодёжь, на которую мы рассчитывали, на юношеском чемпионате себя тоже не проявила. Это общий уровень нашего футбола. Может быть, вообще бы забыл такое слово, как «прессинг», играл бы от обороны. Хотя бы не пропускали столько голов. Что касается Семёнова, то я бы предпочёл на этом месте Евгеньева», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).