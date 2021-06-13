Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Семёнов допустил элементарную ошибку, наверняка сам сейчас очень переживает

Колыванов: Семёнов допустил элементарную ошибку, наверняка сам сейчас очень переживает
Арина Лаврова
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча между сборными России и Бельгии (0:3).

«Конечно, все расстроены. Проиграть 0:3 — это очень крупно. У нашей команды даже не было каких-либо предпосылок, чтобы реализовать свои моменты. Было два стандарта в первом тайме: Фернандес пробил головой, Дзюба делал скидку. Практически ни разу за всю игру мы не пробили по воротам бельгийцев. Доходили 25-30 метров до штрафной, а далее шла потеря мяча. Впечатление, что многие футболисты провалили игру: допускали досадные ошибки в середине поля и плохо сыграли в обороне. Ни один футболист не взял на себя инициативу, не показал ни одной обводки. Впечатления, как и у всех, в основном негативные. Не было каких-то положительных моментов, чтобы увидеть плюсы. Была заряженность и борьба, но не было абсолютно никакой конкретики.

Понятно, что Семёнов ошибся на таком крупном турнире в важный момент. Наверняка сейчас он сам очень переживает. Семёнов допустил элементарную ошибку, после чего мы пропустили первый гол. Не скажу, что бельгийцы сильно нас переиграли в каких-то моментах. Видно, что их команда просто играла на классе, в любой момент они могли прибавить и забить ещё. Во втором тайме они полностью контролировали игру, играли по счёту и в концовке забили третий гол», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
«Захлебнётесь в собственном дерьме». Жена Семёнова жёстко ответила на критику в адрес мужа
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021