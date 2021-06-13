Колыванов: Семёнов допустил элементарную ошибку, наверняка сам сейчас очень переживает

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча между сборными России и Бельгии (0:3).



«Конечно, все расстроены. Проиграть 0:3 — это очень крупно. У нашей команды даже не было каких-либо предпосылок, чтобы реализовать свои моменты. Было два стандарта в первом тайме: Фернандес пробил головой, Дзюба делал скидку. Практически ни разу за всю игру мы не пробили по воротам бельгийцев. Доходили 25-30 метров до штрафной, а далее шла потеря мяча. Впечатление, что многие футболисты провалили игру: допускали досадные ошибки в середине поля и плохо сыграли в обороне. Ни один футболист не взял на себя инициативу, не показал ни одной обводки. Впечатления, как и у всех, в основном негативные. Не было каких-то положительных моментов, чтобы увидеть плюсы. Была заряженность и борьба, но не было абсолютно никакой конкретики.



Понятно, что Семёнов ошибся на таком крупном турнире в важный момент. Наверняка сейчас он сам очень переживает. Семёнов допустил элементарную ошибку, после чего мы пропустили первый гол. Не скажу, что бельгийцы сильно нас переиграли в каких-то моментах. Видно, что их команда просто играла на классе, в любой момент они могли прибавить и забить ещё. Во втором тайме они полностью контролировали игру, играли по счёту и в концовке забили третий гол», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме «Захлебнётесь в собственном дерьме». Жена Семёнова жёстко ответила на критику в адрес мужа