Роднина — о разгроме сборной России: на что вы надеялись, на авось и удачу?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).



«Проиграли Бельгии, а что, ждали чего-то другого? На что вы надеялись, на авось и удачу? Сборная — профессионалы, мы от них требуем качества. Но тогда должны требовать качества от строителей дорог и телевидения. И получается, здесь мы хотим качества, а здесь мы стерпим?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. В следующем туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге.