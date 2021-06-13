Роднина — о разгроме сборной России: на что вы надеялись, на авось и удачу?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).
«Проиграли Бельгии, а что, ждали чего-то другого? На что вы надеялись, на авось и удачу? Сборная — профессионалы, мы от них требуем качества. Но тогда должны требовать качества от строителей дорог и телевидения. И получается, здесь мы хотим качества, а здесь мы стерпим?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. В следующем туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге.
- 13 июня 2021
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