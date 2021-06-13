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Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00
Диана Валавичюте
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Сегодня, 13 июня, состоится матч сборных Англии и Хорватии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — нидерландец Бьорн Куйперс.

Напомним, в группе D, помимо англичан и хорватов, выступают национальные команды Чехии и Шотландии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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