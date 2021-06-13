Константин Генич: я решу все вопросы с аккредитацией на Евро-2020

Журналист и телекомментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что скоро получит аккредитацию для работы на Евро-2020.
«Мой первый матч 18 июня, к тому времени я уже решу все вопросы с аккредитацией. Я её получу на законных основаниях, а не на тех, которые выдвигает Азербайджан», — цитирует Генича РБК.
УЕФА по инициативе Азербайджана как одной из стран, принимающих турнир, отказал Геничу в аккредитации на матчи чемпионата Европы по футболу из-за посещения Нагорного Карабаха в 2009 году. Ранее по такой же причине в аккредитации было отказано журналисту Михаилу Моссаковскому, но после вмешательства МИД России ему дали возможность работать на Евро.
18 июня пройдут три матча Евро. Сборная Хорватии сыграет с Чехией на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Англия примет Шотландию на «Уэмбли» в Лондоне. А национальная команда Швеции проведёт встречу со Словакией в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.
- 13 июня 2021
-
13:58
-
13:39
-
13:39
-
13:23
-
13:14
-
13:04
-
13:03
-
12:56
-
12:55
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:23
-
12:21
-
12:17
-
12:11
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:43
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
11:03
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:17
-
10:09
-
09:48