Константин Генич: я решу все вопросы с аккредитацией на Евро-2020

Журналист и телекомментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что скоро получит аккредитацию для работы на Евро-2020.

«Мой первый матч 18 июня, к тому времени я уже решу все вопросы с аккредитацией. Я её получу на законных основаниях, а не на тех, которые выдвигает Азербайджан», — цитирует Генича РБК.

УЕФА по инициативе Азербайджана как одной из стран, принимающих турнир, отказал Геничу в аккредитации на матчи чемпионата Европы по футболу из-за посещения Нагорного Карабаха в 2009 году. Ранее по такой же причине в аккредитации было отказано журналисту Михаилу Моссаковскому, но после вмешательства МИД России ему дали возможность работать на Евро.

18 июня пройдут три матча Евро. Сборная Хорватии сыграет с Чехией на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Англия примет Шотландию на «Уэмбли» в Лондоне. А национальная команда Швеции проведёт встречу со Словакией в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.