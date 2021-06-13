Роднина – о форме Украины: меня больше интересует, что происходит на Кузбассе и в Барнауле
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на чемпионате Европы.
«Спорт прекрасен честной борьбой. За нарушения прав идёт публичное наказание. Если кто-то идёт на нарушение сознательно, то надо смотреть на правила. Форма сборной Украины? А почему мы должны высказываться? Есть определённые нарушения. Я не знаю точно, что там прописано в правилах. Но это тоже пиар: уже семь лет говорим только про Украину. А меня больше интересуют, что происходит на Кузбассе и в Барнауле, где работает прекрасная школа Смертина», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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