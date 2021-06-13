Польский телеканал представил сборную Украины под флагом России

Польский телеканал TVPSport допустил ряд ошибок при демонстрации расписания игрового дня чемпионата Европы.



В списке матчей Евро-2020, которые пройдут сегодня, 13 июня, сборная Украины была представлена под флагом России, а Нидерланды получили флаг Бельгии. Ошибки были допущены и в других парах. По всей видимости, автор картинки совместил флаги стран, сборные которых провели свои матчи накануне, с участниками сегодняшних встреч.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Напомним, сегодня пройдут следующие матчи: Англия — Хорватия, Австрия — Северная Македония и Нидерланды — Украина.