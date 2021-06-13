Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польский телеканал представил сборную Украины под флагом России

Польский телеканал представил сборную Украины под флагом России
Диана Валавичюте
Комментарии

Польский телеканал TVPSport допустил ряд ошибок при демонстрации расписания игрового дня чемпионата Европы.

В списке матчей Евро-2020, которые пройдут сегодня, 13 июня, сборная Украины была представлена под флагом России, а Нидерланды получили флаг Бельгии. Ошибки были допущены и в других парах. По всей видимости, автор картинки совместил флаги стран, сборные которых провели свои матчи накануне, с участниками сегодняшних встреч.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Напомним, сегодня пройдут следующие матчи: Англия — Хорватия, Австрия — Северная Македония и Нидерланды — Украина.

Новость по теме
Глава УАФ — о форме сборной Украины: это наша первая победа
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021