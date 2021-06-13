Польский телеканал представил сборную Украины под флагом России

Польский телеканал TVPSport допустил ряд ошибок при демонстрации расписания игрового дня чемпионата Европы.
В списке матчей Евро-2020, которые пройдут сегодня, 13 июня, сборная Украины была представлена под флагом России, а Нидерланды получили флаг Бельгии. Ошибки были допущены и в других парах. По всей видимости, автор картинки совместил флаги стран, сборные которых провели свои матчи накануне, с участниками сегодняшних встреч.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Напомним, сегодня пройдут следующие матчи: Англия — Хорватия, Австрия — Северная Македония и Нидерланды — Украина.
- 13 июня 2021
-
15:24
-
15:09
-
14:56
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
13:58
-
13:39
-
13:39
-
13:23
-
13:14
-
13:04
-
13:03
-
12:56
-
12:55
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:23
-
12:21
-
12:17
-
12:11
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:43
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
11:03