Бельгийские врачи настояли на том, чтобы Кастань оперировался в Бельгии, а не в России

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса в матче чемпионата Европы с командой России (3:0) и будет прооперирован в своей стране, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, вчера вечером в больнице на Крестовском острове собрались врачи нескольких питерских больниц, которые занимались Кастанем. Изначально было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция.

Футболисту была сделана томография, которая показала сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Однако у Кастаня возник сильный отёк, в связи с чем операцию было принято перенести на 3-4 дня. Ему предложили остаться в Санкт-Петербурге, получить необходимую помощь, сделать операцию, но врачи сборной Бельгии настояли на его возвращении в родную страну.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии (0:3) произошло столкновение между защитником бельгийцев Тимоти Кастанем и полузащитником национальной сборной Далером Кузяевым, после которого оба игрока были заменены. Ранее сообщалось, что турнир для бельгийца закончен.