Англия — Хорватия: составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.



Сборная Хорватии: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — нидерландец Бьорн Куйперс.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.