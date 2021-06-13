Англия — Хорватия: составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.
Сборная Хорватии: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — нидерландец Бьорн Куйперс.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 13 июня 2021
-
15:24
-
15:09
-
14:56
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
13:58
-
13:39
-
13:39
-
13:23
-
13:14
-
13:04
-
13:03
-
12:56
-
12:55
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:23
-
12:21
-
12:17
-
12:11
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:43
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
11:03