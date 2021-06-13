Салихова: Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия в матче Бельгия — Россия

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре сборной России в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).

«Предлагаю натурализировать Жиго. Сборная страдает от отсутствия хорошего защитника. Представьте, а если б не было Фернандеса? Жиго надо дать русский паспорт, он способен усилить сборную, плюс у них была бы сыгранная пара с Джикией.



В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За спартаковских футболистов переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда против бельгийца оказывались Семёнов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушёл как от стоячего.



Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, ещё хотелось бы увидеть с первых минут Караваева», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».