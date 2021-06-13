Червиченко: натурализовать Жиго — идеальное решение. Их связка с Джикией лучшая в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о защитниках сборной России.

«Это не Зарема Салихова предложила натурализовать Жиго — я сделал это ещё два года назад. Сейчас, как и тогда, считаю, что натурализовать Жиго — идеальное решение для сборной России. Связка Жиго — Джикия — лучшая в нашем чемпионате, они понимают друг друга с полуслова. Конечно, в таком случае у нас была бы небольшая проблема слева, потому что к Фернандесу справа вопросов нет — он хорошо закрывает свой фланг. Не понимаю, почему не уговорили Жиго.



У нас очень много странных решений по составу и комплектации сборной. Почему за это никто не отвечает? У сборной Швейцарии играют три человека, этнически ничем не соответствующие альпийским жителям, да ещё пару бывших югославов — почему у нас это воспринимается в штыки? Почему чернокожий парень может забивать за Швейцарию и радовать швейцарских болельщиков, а мы не можем натурализовать француза? Даже не африканца, а француза! Для меня загадка, почему мы не можем укрепить оборону и радовать своих болельщиков.



Смотрю на состав Дании, у них там минимум три человека точно не потомки викингов — совсем не датчане. Это есть у всех, одни мы не можем использовать то, чем остальные с удовольствием пользуются. Ладно бы Жиго был непонятный и мы бы хотели натурализовать получёрта, но он уже столько лет живёт в России, качество подтверждено, да к нему просто нет вопросов.



Понимаю, если бы на это место было два железных кандидата: хороший русский игрок и прихожанин, тогда можно дискутировать. Но вы же понимаете, что качество защитника Семёнова и Жиго — это небо и земля. Не взяли мы его, но кому от этого стало хуже? Жиго? Вряд ли. Нам — точно стало», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.