Австрия — Северная Македония: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 13 июня, состоится матч сборных Австрии и Северной Македонии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.