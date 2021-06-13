Австрия — Северная Македония: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 13 июня, состоится матч сборных Австрии и Северной Македонии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 13 июня 2021
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