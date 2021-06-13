Жирков, Кузяев и Дивеев тренируются по индивидуальной программе, Кудряшов — на поле

Сегодня, 13 июня, сборная России проводит тренировку после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).

Футболисты российской команды Юрий Жирков, Далер Кузяев и Игорь Дивеев остались в отеле и работают по индивидуальной программе из-за повреждений. Защитник Фёдор Кудряшов приступил к тренировкам в общей группе сборной, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. В следующем туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге.