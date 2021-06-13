«Я в шоке! Был уверен, что победим 1:0». Кавазашвили о разгроме сборной России от Бельгии

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от разгрома сборной России в матче с командой Бельгии (0:3).

«Я в шоке! Был уверен, что победим 1:0 и расстановка на поле будет совсем другой. Рассчитывал, что Соболев будет играть вместе с Дзюбой, в Россия покажет атакующий футбол. Поймите же, нельзя оседать назад в матчах с такими командами, как Бельгия. Стартовый состав вызвал удивление прежде всего чехардой в обороне. Если некого ставить, тогда пускай Черчесов задумается о перестройке системы нашего футбола. Что за команды у нас в чемпионате, если не могут найти центральных защитников?



Нельзя играть так, как делает это Семёнов. У нас есть Джикия, он же должен руководить процессами в обороне. Когда Лукаку забивал, он стоял абсолютно один — как можно такое позволять? У нас не особо квалифицированные защитники, поэтому надо использовать зонную защиту, чтобы они страховали друг друга.



Критика — очень полезная штука, если её правильно воспринимают. Тем, кто не принимает критику, не надо ничем заниматься. Критикуют для того, чтобы ты оглянулся и посмотрел на свои ошибки. Не думаю, что после критики Семёнов повесит бутсы на гвоздь и скажет: «Я больше играть не буду». Но сборная — это команда с подготовленными футболистами, пускай они учатся в своих клубах. Если Черчесову неоткуда брать игроков, то он должен советовать исполкому изменения, например, ужесточение лимита — не более двух человек. Как ни посмотришь на футболиста — он посредственный. Назовите хоть одного классного футболиста в нашей сборной, кроме Дзюбы. Соболев — талантливый парень, но его не используют. А Дзюба скоро сдохнет из-за возраста», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.