Бывший вратарь сборной СССР Кавазашвили раскритиковал игру Шунина в матче с Бельгией

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал игру вратаря сборной России Антона Шунина в матче с командой Бельгии (0:3).
«Пускай на меня не обижается Шунин, но таких вратарей никогда не взяли бы в сборную. Вратарская школа «Динамо» была великой: Беляев, Яшин, Хомич. Если вратарь не может выручить, то он не должен играть. Я думал, что Гильерме будет включён в состав или дадут Акинфееву спеть последнюю песню.
Нам надо засучивать рукава и выигрывать две игры. Если будет опять такая тактика, то мы проиграем. Будем надеяться, что наши проснутся. Либо кто-то из руководства нашей страны сделает очень жёсткое замечание нашей сборной. Вплоть до того, что отобрать те государственные награды, которые выдали им после чемпионата мира, потому что они недостойны будут их носить», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 13 июня 2021
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