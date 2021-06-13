Главный тренер сборной Дании: игроки были шокированы произошедшим с Эриксеном

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал об эмоциях игроков после инцидента, случившегося с хавбеком Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (0:1).
«Это тяжело. Когда ваш друг страдает, это отражается на вас. Это была тяжёлая ночь. Один из лучших игроков сборной Дании и прекрасный человек… Наши мысли с Кристианом и его семьёй. Что касается решения доиграть матч, футболисты просто не могли себе представить, что спокойно проспят ночь, сядут в автобус и проведут встречу в воскресенье. Лучше было доиграть сразу.
Футболисты сборной Дании хотели попробовать что-то сделать, но некоторые так и не смогли сыграть. Все были шокированы. Мы старались изо всех сил. Вы не можете играть в футбол на таком уровне после случившегося. Кьер попросил замену. Ему было очень больно, они с Кристианом большие друзья. Он хотел попробовать, но это было невозможно. Эмоции переполнили его. В ближайшие дни справиться с эмоциями будет непросто. Всем игрокам будет предложена профессиональная помощь», — проводит слова Юльманна Sky Sport Denmark.
- 13 июня 2021
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:56
-
17:51
-
17:38
-
17:33
-
17:14
-
17:12
-
17:06
-
17:04
-
16:59
-
16:59
-
16:55
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:18
-
16:00
-
15:46
-
15:46
-
15:41
-
15:24
-
15:09
-
14:56
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
13:58
-
13:39
-
13:39
-
13:23