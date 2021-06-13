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Главный тренер сборной Дании: игроки были шокированы произошедшим с Эриксеном

Главный тренер сборной Дании: игроки были шокированы произошедшим с Эриксеном
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал об эмоциях игроков после инцидента, случившегося с хавбеком Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (0:1).

«Это тяжело. Когда ваш друг страдает, это отражается на вас. Это была тяжёлая ночь. Один из лучших игроков сборной Дании и прекрасный человек… Наши мысли с Кристианом и его семьёй. Что касается решения доиграть матч, футболисты просто не могли себе представить, что спокойно проспят ночь, сядут в автобус и проведут встречу в воскресенье. Лучше было доиграть сразу.

Футболисты сборной Дании хотели попробовать что-то сделать, но некоторые так и не смогли сыграть. Все были шокированы. Мы старались изо всех сил. Вы не можете играть в футбол на таком уровне после случившегося. Кьер попросил замену. Ему было очень больно, они с Кристианом большие друзья. Он хотел попробовать, но это было невозможно. Эмоции переполнили его. В ближайшие дни справиться с эмоциями будет непросто. Всем игрокам будет предложена профессиональная помощь», — проводит слова Юльманна Sky Sport Denmark.

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