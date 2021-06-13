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Кристиан Эриксен пережил остановку сердца

Кристиан Эриксен пережил остановку сердца
Алексей Ласнов
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Врач сборной Дании Мортен Боесен сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен пережил остановку сердца в матче с Финляндией (0:1).

«Когда мы подбежали к нему, пульса уже не было. Это была остановка сердца. Мы реанимировали его с помощью дефибриллятора. Это произошло относительно быстро», — цитирует Боесена Sky Sports Denmark.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксена, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.

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