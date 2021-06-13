«Шахтёр» объявил о трансфере Педриньо

Донецкий «Шахтёр» объявил о подписании вингера «Бенфики» Педриньо. «Горняки» заключили с бразильцем контракт сроком на пять лет, информирует официальный сайт клуба.

Несколькими днями ранее об уходе Педриньо объявила «Бенфика», но 23-летнему футболисту ещё предстояло пройти медицинское обследование для трансфера в «Шахтёр». Сумма сделки составила € 18 млн.

Педриньо стал игроком «Бенфики» в августе 2020 года, перейдя из бразильского «Коринтианса» за € 18 млн. За португальский клуб в минувшем сезоне он провёл 31 матч, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее итальянский специалист Роберто Де Дзерби, работавший на тренерском мостике «Сассуоло», возглавил донецкий «Шахтёр». Стороны подписали контракт сроком на два года.