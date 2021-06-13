Губернатор Петербурга: многие участники Евро пренебрегают эпидемической безопасностью

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что многие участники мероприятий Евро-2020 не соблюдают правила эпидемической безопасности.



«В Санкт‑Петербург пришёл большой праздник — чемпионат Европы по футболу. Мы рады приветствовать любителей футбола из других городов и стран. К сожалению, на первых массовых мероприятиях, связанных с Евро-2020, обнаружилось значительное число участников, пренебрегающих требованиями эпидемической безопасности», — приводит слова Беглова пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов предупредил, что власти Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией.

«На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной. Сегодня нам необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу. У нас есть всё для того, чтобы соответствовать условиям «новой нормальности», — добавил губернатор.