Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Госдуме осудили болельщиков, оскорбляющих игроков сборной России

В Госдуме осудили болельщиков, оскорбляющих игроков сборной России
Салават Муртазин
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поведение болельщиков, оскорбляющих игроков сборной России после поражения в матче с Бельгией (0:3).

«Оскорблять футболистов нельзя — это ужасно. Буквально два дня назад восхищались нашими игроками, а после проигрыша начали ненавидеть и желать всего самого плохого. Прошёл лишь один матч, поэтому нельзя делать никаких выводов. Российскую сборную надо поддерживать, а выводы будут делать руководители РФС. Поймите, от того, что болельщики начинают оскорблять, лучше футболисты не заиграют. Осуждаю оголтелых болельщиков, которые сейчас занимаются оскорблением и унижением наших спортсменов.

Россия проиграла команде номер один в мире. Что мы сейчас хотим? У Бельгии играют звёзды мировой величины. Если бы мы выиграли — это было бы чудо. Не оправдываю проигрыш нашей команды, но оскорблять ни в коем случае нельзя. На днях сборной предстоит серьёзный матч, а сейчас надо выдохнуть и получить вводные от тренера», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021