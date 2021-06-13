В Госдуме осудили болельщиков, оскорбляющих игроков сборной России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поведение болельщиков, оскорбляющих игроков сборной России после поражения в матче с Бельгией (0:3).
«Оскорблять футболистов нельзя — это ужасно. Буквально два дня назад восхищались нашими игроками, а после проигрыша начали ненавидеть и желать всего самого плохого. Прошёл лишь один матч, поэтому нельзя делать никаких выводов. Российскую сборную надо поддерживать, а выводы будут делать руководители РФС. Поймите, от того, что болельщики начинают оскорблять, лучше футболисты не заиграют. Осуждаю оголтелых болельщиков, которые сейчас занимаются оскорблением и унижением наших спортсменов.
Россия проиграла команде номер один в мире. Что мы сейчас хотим? У Бельгии играют звёзды мировой величины. Если бы мы выиграли — это было бы чудо. Не оправдываю проигрыш нашей команды, но оскорблять ни в коем случае нельзя. На днях сборной предстоит серьёзный матч, а сейчас надо выдохнуть и получить вводные от тренера», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 13 июня 2021
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