Англия обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2020

Сегодня, 13 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.
Единственный гол в матче забила сборная Англии. На 57-й минуте отметился вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Быстрая атака прошла у англичан. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную — Стерлинг опередил защитника, выскочил на оперативное пространство перед воротами и пробил Ливаковича. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Англии.
Напомним, в группе D, помимо англичан и хорватов, выступают национальные команды Чехии и Шотландии, которые проведут очную встречу завтра, 14 июня. Таким образом, Англия, набрав три очка, вырывается в лидеры своего квартета.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 13 июня 2021
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