«Зенит» хочет обменять Дриусси на игрока сборной Аргентины

Петербургский «Зенит» готов согласиться на переход нападающего Себастьяна Дриусси в аргентинский «Ривер Плейт», сообщает Soy de Millo.

Взамен «Зенит» хочет одного из футболистов «Ривера». Питерцами интересны защитник Гонсало Монтиэль и полузащитник Хулиан Альварес. Однако обмен Дриусси на одного из этих игроков, выступающих за сборную Аргентины, вряд ли возможен. Монтиэль и Альварес слишком важны для «Ривер Плейта», хотя приобретение Дриусси имеет смысл в связи с неизбежным уходом из клуба нападающего Рафаэля Сантоса Борре.

24-летний Монтиэль провёл в сезоне-2020/2021 за «Ривер Плейт» 11 матчей и забил четыре гола. На счету 21-летнего Альвареса четыре гола и семь результативных передач. Монтиэль провёл девять матчей за сборную Аргентины, Альварес — одну встречу.