Сборная России провела восстановительную тренировку после матча с Бельгией. Лучшие фото

Сегодня, 13 июня, сборная России провела восстановительную тренировку после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).
Футболисты российской команды Юрий Жирков, Далер Кузяев и Игорь Дивеев остались в отеле и работают по индивидуальной программе из-за повреждений. Защитник Фёдор Кудряшов приступил к тренировкам в общей группе сборной.
Напомним, во втором туре группы B подопечным Станислава Черчесова предстоит встреча со сборной Финляндии, которая накануне одержала победу над Данией (1:0). Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в среду, 16 июня. Начало — в 16:00 мск. Игру покажет Первый канал. Бельгийцы с тремя очками возглавили таблицу группы. Финляндия (3) — вторая, Дания (1) — третья. Российская команда, не набрав очков, занимает последнее место.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 13 июня 2021
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