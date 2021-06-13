Сборная России провела восстановительную тренировку после матча с Бельгией. Лучшие фото

Сегодня, 13 июня, сборная России провела восстановительную тренировку после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).



Футболисты российской команды Юрий Жирков, Далер Кузяев и Игорь Дивеев остались в отеле и работают по индивидуальной программе из-за повреждений. Защитник Фёдор Кудряшов приступил к тренировкам в общей группе сборной.

Напомним, во втором туре группы B подопечным Станислава Черчесова предстоит встреча со сборной Финляндии, которая накануне одержала победу над Данией (1:0). Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в среду, 16 июня. Начало — в 16:00 мск. Игру покажет Первый канал. Бельгийцы с тремя очками возглавили таблицу группы. Финляндия (3) — вторая, Дания (1) — третья. Российская команда, не набрав очков, занимает последнее место.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.