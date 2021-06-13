Австрия — Северная Македония: стартовые составы команд на матч 1-го тура Евро

Стали известны стартовые составы сборных Австрии и Северной Македонии на матч чемпионата Европы.

Австрия: Бахманн, Ульмер, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Калайджич.

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу, Адеми, Алиоски, Николов, Барди, Эльмас, Трайковски, Пандев.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.