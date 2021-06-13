В услугах Пирло заинтересованы «Сампдория» и «Фенерабахче»

Недавно уволенный с поста главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло имеет два новых варианта для продолжения карьеры. В услугах итальянского специалиста заинтересованы «Сампдория» и «Фенербахче», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, Пирло де-факто уволен с поста наставника «Ювентуса», но де-юре его контракт пока не расторгнут, соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022 года. Сам Андреа хотел бы продолжить тренировать в Серии А, он не горит желанием переезжать за границу.

Напомним, в завершившемся сезоне-2020/2021 «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов. По итогам сезона Андреа Пирло был отправлен в отставку.