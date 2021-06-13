Рахим Стерлинг стал лучшим игроком матча Англия — Хорватия

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро с командой Хорватии (1:0). Форвард «Манчестер Сити» забил единственный гол встречи.
Сегодня, 13 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.
Единственный гол в матче забила сборная Англии. На 57-й минуте отметился Рахим Стерлинг. Быстрая атака прошла у англичан. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную — Стерлинг опередил защитника, выскочил на оперативное пространство перед воротами и пробил Ливаковича. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Англии.
- 13 июня 2021
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