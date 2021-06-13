Стерлинг: много раз говорил, что обязан забить на «Уэмбли» на крупном турнире

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг, признанный лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро с командой Хорватии (1:0), поделился впечатлениями от победы.
«Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплочённо. Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны.
Здорово, что мы выиграли, но теперь нас ждут другие матчи. Это был длинный сезон для меня, но я с нетерпением ждал, когда попаду снова в сборную Англии. Выступление в составе сборной станет отличным завершением сезона.
Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведётся сыграть на «Уэмбли» на крупном турнире, то я просто обязан забить. Здорово, что я сделал это», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.
- 13 июня 2021
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