Болельщик потерял сознание после падения с трибуны в матче Англии и Хорватии

Футбольный болельщик получил серьёзные травмы после падения с трибун во время матча Англия — Хорватия (1:0) на «Уэмбли», сообщает The Sun.
Инцидент произошёл в начале встречи. По словам одного из очевидцев, ноги болельщика перевесились через балкон, затем он упал, ударился об землю и не двигался с места, потеряв сознание. Сотрудники стадиона долго добирались до пострадавшего.
Другой английский болельщик сообщил, что пострадавший упал с балкона на сиденья и бетон. Представитель стадиона «Уэмбли» подтвердил, что зритель упал с трибун сразу после начала матча. «Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии», — отметил представитель.
Сегодня, 13 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.
- 13 июня 2021
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