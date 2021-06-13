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Мбаппе — о конфликте с Жиру: обидно, что он вытащил это на публику

Мбаппе — о конфликте с Жиру: обидно, что он вытащил это на публику
Максим Хрущ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о конфликте с партнёром по национальной команде Оливье Жиру.

«Если не объясниться, то останется недосказанность. Это было немного напряжённо, но самое главное – обсудить всё и расставить на свои места. Важно оставаться командой, это всего лишь микроэпизод.

То, что сказал Жиру, меня больше не беспокоило. Это было похоже на публичное выступление. Я поздравил его в раздевалке, он мне ничего не сказал. А позже я увидел его комментарий в прессе. Он не сказал ничего плохого. Обиден факт того, что он вытащил это на публику, а я бы предпочёл, чтобы он высказал свои претензии в раздевалке. Но это не проблема, а мелочи. Наши взаимоотношения не должны мешать команде. Странно, что меня никто так активно не расспрашивает о матче с Германией», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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