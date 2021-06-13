Жириновский назвал главную причину поражения России в матче с Бельгией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением по поводу причин поражения сборной России в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлонцы, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг, и это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали. И царя за это ненавидели, и советскую власть ненавидели, и Ельцина ненавидели. То мы советский народ, то российский, но почему-то не русский. Это не вызывает у граждан чувства единства», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.
В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
- 13 июня 2021
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