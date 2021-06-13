Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жириновский назвал главную причину поражения России в матче с Бельгией

Жириновский назвал главную причину поражения России в матче с Бельгией
Максим Хрущ
Комментарии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением по поводу причин поражения сборной России в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлонцы, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг, и это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали. И царя за это ненавидели, и советскую власть ненавидели, и Ельцина ненавидели. То мы советский народ, то российский, но почему-то не русский. Это не вызывает у граждан чувства единства», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Календарь Евро-2020
Новость по теме
«Не может один игрок быть виноватым». Ковтун — об ошибке Семёнова в матче с Бельгией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021