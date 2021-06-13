Экс-врач «Спартака»: если реанимация Эриксена была быстрой, он сможет вернуться в футбол

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о перспективах футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена вернуться в большой футбол после остановки сердца.

«Для реаниматолога после успешно проведённой реанимации всегда встаёт вопрос: насколько пострадал мозг? Если мозг находился в состоянии длительной гипоксии (например, более пяти минут), то тогда может развиться постреанимационный синдром, когда часть клеток головного мозга претерпела необратимые изменения. Если в данном случае реанимация была очень быстрой, эффективной и успешной, то, надеюсь, ничего подобного не произошло и Эриксен сможет вернуться к профессиональному футболу. О времени возвращения сказать сложно: от нескольких дней до нескольких месяцев. Всё будет зависеть от результатов дальнейшего обследования. Только после него врачи могут дать допуск или ограничить в физических нагрузках», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.