«Надеюсь скоро вернуться». Кристиан Эриксен отправил сообщение из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца прямо во время матча чемпионата Европы, уже спустя несколько часов после госпитализации оставил послание своим одноклубникам, информирует B.T.

Вскоре после госпитализации Эриксен написал в беседу футболистов миланского «Интера» в WhatsApp: «Я в порядке, надеюсь скоро вернуться».

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксена, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.