Президент «Карпат»: пусть Россия ищет шанс выйти из группы. Украина выйдет точно
Поделиться
Президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал поражение сборной России в матче с Бельгией (0:3).
«Как сыграет Украина? Надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились. Россия не выйдет из группы? Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.
Я не знаю, кто и что говорит на российском ТВ. Всяких мышей не смотрю. Я смотрел матч с президентом львовского «Руха» Григорием Козловским, нас объединяет ненависть к русским. Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе», — сказал Смалийчук в видео на YouTube-канале «Брутальный футбол».
В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.
Новость по темеСборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:11
-
21:07
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:13
-
20:13
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:49
-
19:49
-
19:35
-
19:16
-
19:16
-
19:13
-
19:03
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:56
-
17:51
-
17:38
-
17:33
-
17:14
-
17:12
-
17:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам