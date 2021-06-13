Президент «Карпат»: пусть Россия ищет шанс выйти из группы. Украина выйдет точно

Президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал поражение сборной России в матче с Бельгией (0:3).



«Как сыграет Украина? Надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились. Россия не выйдет из группы? Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.



Я не знаю, кто и что говорит на российском ТВ. Всяких мышей не смотрю. Я смотрел матч с президентом львовского «Руха» Григорием Козловским, нас объединяет ненависть к русским. Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе», — сказал Смалийчук в видео на YouTube-канале «Брутальный футбол».

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.