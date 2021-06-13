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Австрия обыграла Северную Македонию в матче 1-го тура Евро

Австрия обыграла Северную Македонию в матче 1-го тура Евро
Алексей Ласнов
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В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Австрии переиграла сборную Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась со счётом 3:1.

На 18-й минуте Штефан Лайнер открыл счёт в матче после заброса из глубины на дальнюю штангу. Штефан ногой переправил мяч в ворота из пределов вратарской. Спустя 10 минут форвард македонцев Горан Пандев сравнял счёт в матче после ошибки вратаря и защитника. Потеряли мяч в середине штрафной австрийцы, и Горану оставалось лишь спокойно переправить мяч в ворота.

На 78-й минуте Михаэль Грегорич вывел австрийцев вперёд. Давид Алаба сделал хороший пас во вратарскую с фланга, и Грегорич в касание переправил мяч в ворота. Марко Арнаутович поставил точку в матче. Форвард австрийцев принял мяч у линии штрафной, вошёл в неё и переиграл вратаря без особых проблем.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 1-й тур
13 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Австрия
Окончен
3 : 1
Северная Македония
1:0 Лайнер – 18'   1:1 Пандев – 28'   2:1 Грегорич – 78'   3:1 Арнаутович – 89'
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