Австрия обыграла Северную Македонию в матче 1-го тура Евро

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Австрии переиграла сборную Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась со счётом 3:1.
На 18-й минуте Штефан Лайнер открыл счёт в матче после заброса из глубины на дальнюю штангу. Штефан ногой переправил мяч в ворота из пределов вратарской. Спустя 10 минут форвард македонцев Горан Пандев сравнял счёт в матче после ошибки вратаря и защитника. Потеряли мяч в середине штрафной австрийцы, и Горану оставалось лишь спокойно переправить мяч в ворота.
На 78-й минуте Михаэль Грегорич вывел австрийцев вперёд. Давид Алаба сделал хороший пас во вратарскую с фланга, и Грегорич в касание переправил мяч в ворота. Марко Арнаутович поставил точку в матче. Форвард австрийцев принял мяч у линии штрафной, вошёл в неё и переиграл вратаря без особых проблем.
- 13 июня 2021
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