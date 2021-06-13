Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву

51-летний португальский специалист Руй Витория, недавно возглавивший «Спартак», прилетел в Москву, информирует пресс-служба красно-белых в «Твиттере», опубликовав фото тренера в клубном шарфе.

«Руй Витория прилетел в Москву! Добро пожаловать», — написала пресс-служба «Спартака».

Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.