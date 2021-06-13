Геннадий Орлов: сборная Украины сейчас сильнее, чем сборная России

Комментатор Геннадий Орлов сравнил нынешний уровень национальных команд России и Украины, признав, что украинцы сейчас выглядят предпочтительнее.

«По игровым показателям и по составу сейчас сборная Украины сильнее, чем сборная России. Она и сильнее играет на европейской арене. Но посмотрим, как с голландцами сейчас сыграют украинцы. Я буду сегодня за них болеть. Симпатизирую им. У них очень приличная команда, сильные футболисты. В той же «Аталанте» Малиновский сейчас основной игрок, и остальные тоже играют на высоком уровне», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встречается с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.