Далич: Хорватия мало путного показала в атаке. В конце концов, мы играли с самой Англией!

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в матче с Англией (0:1).
«Мы мало путного показали в нападении, но, в конце концов, мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадёживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше.
Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру. Затем мы допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.
Дебют Гвардиолы? Он провёл качественный матч. Нам нужно было, чтобы кто-то поддерживал Ребича из глубины. В этом аспекте всё было хорошо, но просто недостаточно хорошо против такого соперника», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.
- 13 июня 2021
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