Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далич: Хорватия мало путного показала в атаке. В конце концов, мы играли с самой Англией!

Далич: Хорватия мало путного показала в атаке. В конце концов, мы играли с самой Англией!
Алексей Ласнов
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в матче с Англией (0:1).

«Мы мало путного показали в нападении, но, в конце концов, мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадёживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше.

Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру. Затем мы допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.

Дебют Гвардиолы? Он провёл качественный матч. Нам нужно было, чтобы кто-то поддерживал Ребича из глубины. В этом аспекте всё было хорошо, но просто недостаточно хорошо против такого соперника», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Новость по теме
Англия обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021